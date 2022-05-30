Російські власники PlayStation подали до суду на компанію Sony: чого вони хочуть
30 травня 2022 , 14:29Читать новость на русском
Джерело:Пропагандистське видання "Ведомости"
Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що власники консолей PlayStation подали позов проти компанії Sony. Вимагають чималу грошову компенсацію за начебто завдану шкоду.
Позивачі вимагають відновити доступ до PlayStation Store і компенсувати моральну шкоду. Мова йде про 280 мільйонів рублів.
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Суд проти Sony
- Колективний позов проти Sony Interactive Entertainment Europe Limited (європейський підрозділ Sony) і до московського офісу компанії зареєстрував Хорошевський райсуд Москви 25 травня 2022 року.
- Усього згадується 28 позивачів. Вони просять надати доступ до PlayStation Store, повернути можливість покупки ігор, а також компенсувати моральну шкоду — по 10 мільйонів рублів кожному.
- Їхня позиція полягає в тому, що умови використання програм Sony і законодавство Росії не передбачають відмову в наданні послуги "у зв'язку з внутрішньою і зовнішньою політикою держави знаходження та проживання користувачів". Таким чином, стверджують ображені росіяни, одностороння відмова компанії порушує права власників ігрових приставок і сервісів.
Це не перший позов росіян до закордонних сервісів через призупинення їх роботи в країні. У квітні група незадоволених окупантів, які замість протестів проти масових убивств українців кинулися судитися з "ворожими" західними компаніями, подала два колективні позови до Netflix.
- Перший з них — на 60 мільйонів рублів — суд розглядати відмовився.
- Другий, про який ми також писали, наразі знаходиться в невідомому стані. В рамках цієї претензії 20 користувачів потокового сервісу вимагають відновити доступ до підписки та контенту, а також виплатити моральну компенсацію, розмір якої не був указаний. Організатори також запросили приєднатися до позову всіх охочих.