Позивачі вимагають відновити доступ до PlayStation Store і компенсувати моральну шкоду. Мова йде про 280 мільйонів рублів.
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Суд проти Sony
- Колективний позов проти Sony Interactive Entertainment Europe Limited (європейський підрозділ Sony) і до московського офісу компанії зареєстрував Хорошевський райсуд Москви 25 травня 2022 року.
- Усього згадується 28 позивачів. Вони просять надати доступ до PlayStation Store, повернути можливість покупки ігор, а також компенсувати моральну шкоду — по 10 мільйонів рублів кожному.
- Їхня позиція полягає в тому, що умови використання програм Sony і законодавство Росії не передбачають відмову в наданні послуги "у зв'язку з внутрішньою і зовнішньою політикою держави знаходження та проживання користувачів". Таким чином, стверджують ображені росіяни, одностороння відмова компанії порушує права власників ігрових приставок і сервісів.
Це не перший позов росіян до закордонних сервісів через призупинення їх роботи в країні. У квітні група незадоволених окупантів, які замість протестів проти масових убивств українців кинулися судитися з "ворожими" західними компаніями, подала два колективні позови до Netflix.
- Перший з них — на 60 мільйонів рублів — суд розглядати відмовився.
- Другий, про який ми також писали, наразі знаходиться в невідомому стані. В рамках цієї претензії 20 користувачів потокового сервісу вимагають відновити доступ до підписки та контенту, а також виплатити моральну компенсацію, розмір якої не був указаний. Організатори також запросили приєднатися до позову всіх охочих.