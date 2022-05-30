Позивачі вимагають відновити доступ до PlayStation Store і компенсувати моральну шкоду. Мова йде про 280 мільйонів рублів.

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Суд проти Sony

Колективний позов проти Sony Interactive Entertainment Europe Limited (європейський підрозділ Sony) і до московського офісу компанії зареєстрував Хорошевський райсуд Москви 25 травня 2022 року.

Усього згадується 28 позивачів. Вони просять надати доступ до PlayStation Store, повернути можливість покупки ігор, а також компенсувати моральну шкоду — по 10 мільйонів рублів кожному.

Їхня позиція полягає в тому, що умови використання програм Sony і законодавство Росії не передбачають відмову в наданні послуги "у зв'язку з внутрішньою і зовнішньою політикою держави знаходження та проживання користувачів". Таким чином, стверджують ображені росіяни, одностороння відмова компанії порушує права власників ігрових приставок і сервісів.

Нагадаємо, Sony призупинила поставки ігор і пристроїв в Росію на початку березня 2022 року. Компанія також зупинила роботу магазину PlayStation Store на невизначений термін. Причиною, як і в багатьох інших випадках виходу з ринку Росії, є її напад на Україну. Уже 9 березня користувачі повідомляли, що замість звичної сторінки з іграми з'являється сірий екран, а жоден елемент інтерфейсу не працює.

Це не перший позов росіян до закордонних сервісів через призупинення їх роботи в країні. У квітні група незадоволених окупантів, які замість протестів проти масових убивств українців кинулися судитися з "ворожими" західними компаніями, подала два колективні позови до Netflix.