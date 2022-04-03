Усі організації, що долучилися до бойкоту, засудити російську агресію й закликали припинити убивства людей. Серед них такі гучні імена як Apple Academic Press та Cambridge University Press & Assessment.

Цікаво Вчені з Австралії досягли термоядерного синтезу: що це означає

Що відомо

Ми зробили безпрецедентний крок, призупинивши продаж і маркетинг продуктів і послуг дослідницьким організаціям Росії та Білорусі. Ми приєднуємося до інших організацій у всьому світі, які діють, щоб покласти край цій агресії та відновити мир,

– йдеться в заяві.

Це означає, що вони призупинять не лише продажі продуктів і послуг російським і білоруським науковим організаціям, а й просування їхніх матеріалів. Попри це, вчені країн-агресорів усе одно зможуть публікувати на цих ресурсах свої дослідження.

Також видавці розповідають про зусилля, яких докладають до надання допомоги постраждалим колегам і підрядникам, забезпечення підтримки й безпеки тим українським дослідникам, які перебувають у небезпеці через бойові дії.

Ми як і раніше віддані ідеалам науки як світова спільнота. Наші дії спрямовані не на російських дослідників, а скоріше на дослідницькі організації в Росії та Білорусі. Ось чому ми продовжуємо публікувати й поширювати рукописи авторів з цих країн незалежним способом, викладеним в інструкціях COPE з досліджень, у яких сказано: "На редакційні рішення не повинно впливати походження рукопису, включаючи національність, етнічну приналежність, політичні переконання, расу або релігію авторів",

– додають автори листа.

Серед підписантів відкритого листа такі: