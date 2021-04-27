Російські спецслужби завербували українського хакера, готували потужну атаку

Експерти з кібербезпеки СБУ викрили плани хакерів, підконтрольних спецслужбам Росії, здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Цю атаку вдалось передчасно виявити та зупинити.

Як кажуть кіберексперти, російські куратори завербували українського хакера, який мав допомогти у впровадженні цієї атаки.

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Як планували атаку

Український хакер мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Експерти СБУ встановили, що спецслужби Росії діяли через мешканця Запоріжжя. Хакер погодився за гроші здійснити цільову вірусну атаку на державні ресурси України.

Головною ціллю атаки мали стати центральні органи влади та органи місцевого самоврядування. Вони мали заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

Українець мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка мала уразити закриті електронні інформаційні системи державних установ та органів місцевого самоврядування.

Таким чином російські спецслужби мали отримати доступ до інформації, яка могла блокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.