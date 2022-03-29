Російські смартфони не можуть розраховувати на Harmony OS від Huawei

Напередодні Google перестала ліцензувати Android для російських виробників смартфонів. Тоді повідомлялося, що компанія BQ може перейти на альтернативну платформу HarmonyOS від Huawei. Однак у самій Huawei це заперечують.

Google припинила ліцензування Android-смартфонів російським брендам з 23 березня. Тепер виробники російських смартфонів не зможуть використовувати сервіси компанії. Про це ми писали раніше.

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Можна було припустити, що китайська компанія Huawei дозволить російським виробникам використовувати власну операційну Harmony OS, яка не прив'язана до Google, однак Huawei заперечила ці чутки.

Станом на кінець 2021 220 мільйонів пристроїв Huawei оснащені HarmonyOS. Ми дуже вдячні всім за увагу та очікування, що покладаються на HarmonyOS, але зараз немає планів запуску мобільних телефонів з HarmonyOS за кордоном,

– така відповідь Huawei на чутки про перехід BQ на фірмову ОС Huawei.

На ринку Росії можна знайти такі бренди смартфонів як:

BQ;

Inoi;

DEXP;

Texet;

Highscreen;

AYYA.

Google не приймає російські картки

У Росії вже кілька тижнів не можна робити покупки та оплачувати підписки в Google Play, а також користуватися Google Pay. Проте, компанія поки що остаточно не відключає усі сервіси Google у Росії, хоча такий розвиток подій виключати не можна.