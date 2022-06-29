Почали розбирати нову техніку: російським сервісним центрам бракує запчастин для ремонту

Російські сервісні центри зіткнулися з логічною проблемою – їм бракує запасних деталей для ремонту смартфонів, комп'ютерів та іншої техніки. Сервісам не залишається нічого, крім, як використовувати компоненти нових та вживаних ґаджетів.

Через напад Росії на Україну і, як наслідок, масові санкції проти агресора, ринок Росії залишили багато великих постачальників електроніки, включаючи Apple, ASUS, Dell, Samsung та інші компанії. В результаті, ритейлери почали ввозити електроніку в Росію контрабандою, але це створює додаткові складності.

Не пропустіть Санкції працюють: російські оператори почали брати гроші за sim-картки

Нову техніку розбирають на запчастини

Російські сервіси з ремонту змушені розбирати на запчастини нові пристрої і ті, які вже були в користуванні. Це призводить до збільшення витрат на ремонт, що провокує зростання цін для пересічних споживачів.

Річ у тім, що коли виробники техніки були присутні на російському ринку офіційно, вони ввозили не лише пристрої, але й запчастини для їх ремонту. Тепер же техніка до Росії потрапляє неофіційно, оминаючи законних постачальників. Це означає, що нових запчастин для ремонту в Росії все меншає, адже нових поставок просто немає, та й сама "сіра" техніка суттєво дорожча.

Раніше витрати на сервісне обслуговування та його організацію несли виробники, тепер же все перейшло "на плечі" дистриб'юторів, які фактично ввозять техніку контрабандно (в Росії це називають "паралельним імпортом).

На цьому фоні зростають терміни гарантійного обслуговування. Для ремонту несправної техніки, ввезеної за "паралельним імпортом", її або доводиться відправляти у ті країни, де вона була придбана, або ж ремонтувати самостійно силами сервісних центрів, які тепер змушені розбирати нові та користовані ґаджети.

Читайте на сайті Тайванська компанія TSMC відмовилася від ще одного контракту з росіянами

Легалізація "сірого" імпорту

В Росії фактично узаконили "сірий" імпорт техніки, знявши кримінальну відповідальність за контрабанду. Це призвело до того, що вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача почала зростати на 20% – 50%.

А ще Росія має серйозні проблеми з деякими категоріями товарів. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники, ігрові консолі та інша техніка.