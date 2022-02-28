Російські сайти можуть стати беззахисними: Федоров звернувся до глави СloudFlare

Міністр цифрової трансформації України звернувся до головного виконавчого директора СloudFlare Метью Прінса. Федоров просить відключити сайти Росії від CloudFlare та заблокувати можливість росіянам користуватися їхніми сервісами.

Своє прохання міністр опублікував у твітері та наголосив, що Україна потребує підтримки техгігантів.

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Я певен, що ви не тільки дослухаєтеся, а ще й зробите все можливе, щоб захистити Європу, Україну та увесь демократичний світ від цієї кривавої, авторитарної агресії. Тому я вимагаю відключити сайти РФ від CloudFlare та заблокувати можливість користуватися вашими сервісами,

– написав Федоров у листі.



Лист Михайла Федорова до Метью Прінса / Фото FEDOROV

Нагадаємо, що сьогодні українські ІТ війська "поклали" російську біржу та "Сбербанк", а група хакерів Anonymous зламали низку найпопулярніших у Росії ЗМІ та розмістила повідомлення із закликом до росіян припинити відправляти на війну своїх громадян.