Своє прохання міністр опублікував у твітері та наголосив, що Україна потребує підтримки техгігантів.
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Я певен, що ви не тільки дослухаєтеся, а ще й зробите все можливе, щоб захистити Європу, Україну та увесь демократичний світ від цієї кривавої, авторитарної агресії. Тому я вимагаю відключити сайти РФ від CloudFlare та заблокувати можливість користуватися вашими сервісами,
– написав Федоров у листі.
Лист Михайла Федорова до Метью Прінса / Фото FEDOROV
Нагадаємо, що сьогодні українські ІТ війська "поклали" російську біржу та "Сбербанк", а група хакерів Anonymous зламали низку найпопулярніших у Росії ЗМІ та розмістила повідомлення із закликом до росіян припинити відправляти на війну своїх громадян.