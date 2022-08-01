Як захиститися від додатків російських спецслужб: важливі поради від Кіберполіції

Ворог активно використовує інформаційні технології у війні проти України та українців. Часто ми самі не розуміючи того можемо допомогти йому. Застосунки розроблені спецслужбами росії є вкрай небезпечними і тому потрібно бути дуже уважними та вміти їх розпізнавати.

Кіберполіція вкотре попереджає про небезпеку використання мобільних застосунків, розроблених спецслужбами росії та розповідає про базові правила цифрової гігієни, які допоможуть вберегти себе та інших.

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Як працюють програми для смартфоні розроблені спецслужбами ворога

Такі програми небезпечні тим, що вони у ненав'язливій ігровій формі схиляють користувачів до розкриття важливої інформації про розташування військових об'єктів та критичної інфраструктури. Відтак користувачі самі того не усвідомлюючи можуть допомагати ворогу.

Як виявити небезпечний застосунок

Такі програми у різній формі пропонуватимуть вам у вигляді ігрових завдань зробити фото певних об'єктів, поділитися геолокацією або нанести позначки на асфальт у тому чи іншому місці. Такі прохання мають насторожити користувачів та спонукати одразу ж видалити програму зі смартфона.

Для безпечного користування онлайн-застосунками кіберполіція рекомендує:

Завантажувати їх лише з офіційних джерел: App Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery.

Перевірити усі доступні дані, такі як інформація про розробників, доступи, які додаток вимагає при встановленні, відгуки користувачів.

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Додатково закликаємо перевірити смартфони, якими користуються ваші діти, адже такі застосунки не в останню чергу орієнтуються саме на малолітніх користувачів.

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