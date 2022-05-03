Російські продавці скаржаться на дефіцит комплектуючих для комп'ютерів: наскільки все погано

Пропагандистські ЗМІ Росії добре відомі своєю практикою замовчування масштабів катастроф, у яких щоразу опиняється їхня країна. Але навіть вони вже визнають, що ринок зіткнувся з проблемами.

Наразі джерело пише про дефіцит процесорів і жорстких дисків. Крім того, за два місяці в країні, політики якої продовжують розповідати, що санкції їм "лише на користь", закрилися багато великих торгових точок, а інші різко підняли ціни.

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На порозі краху

Продавці та експерти пояснюють це перш за все складнощами в логістиці та майже повною відсутністю імпорту.

При цьому вони впевнені, що ситуацію може поправити дозвіл влади на паралельний (сірий) імпорт.

Щодо комп'ютерів є певний дефіцит, і він досить помітний. Говорити про те, що вони доступні, не можна,

— сказав один з експертів.

Свій внесок робить і падіння купівельної спроможності росіян. Цінова політика рітейлерів тепер "кусається": деякі торгові мережі почали робити чотирьох- або й п'ятикратну націнку на свої товари.

Найбільше подорожчали процесори: у березні ціни зросли вдвічі у порівнянні з лютим.

Відеокарти додали у вартості 80 відсотків за місяць.

Материнські плати й SSD-накопичувачі – 40 відсотків.

ОЗУ і системи охолодження здорожчали на 30 відсотків.

Вартість блоків живлення за місяць зросла на 25%.

Корпусів — на 20%.

Ситуацію не рятує навіть деяке зниження цін після корегування курсу рубля. Росія штучно утримує курс на стабільному рівні, щоб залишки її економіки не розлетілися на друзки.

За даними джерела, для сучасних ігор на середніх налаштуваннях потрібен комп'ютер, зібраний мінімум за 100 тисяч рублів – майже 42 тисячі гривень за нинішнім курсом. Причому близько половини цих витрат припадає саме на відеокарту.

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