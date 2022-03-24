За непідтвердженими даними, на компанію Meta в різних країнах працюють близько 2000 російських громадян. У самій же Росії офісів вона не має, адже так і не виконала вимогу про "приземлення", яка вимагала від усіх великих компаній відкрити представництво на території країни до 1 січня 2022 року.
Цікаво Meta визнали у Росії екстремістською організацією
Страх і ненависть в Росії
- Як пише на своєму сайті журналістка Фаріда Рустамова, за участь у діяльності екстремістської організації при в'їзді в країну співробітникам може загрожувати кримінальна відповідальність.
- Багато хто боїться приїжджати в Росію, а близько десятка людей вже прийняли рішення звільнитися, щоб уникнути проблем для себе і своїх сімей.
- Джерелом інформації авторка вказує власні контакти в компанії.
Сама ж Meta заспокоює своїх працівників. Мовляв, мова поки що не йде про визнання компанії екстремістською, адже рішення суду так і не опублікували, а закон не набрав чинності. Це означає, що нікому не загрожує кримінальна відповідальність за роботу в Meta. Наразі юристи ознайомлюються з повним текстом рішення суду, щоб зрозуміти його сенс і наслідки, й мають місяць на подання апеляції.
Хто така Фаріда Рустамова
- Це російська журналістка, яка спочатку працювала кореспонденткою в BBC, а пізніше перейшла до видання Meduza. У 2021 році вона почала працювати на телеканалі "Дождь", однак зараз він повністю заблокований на території Росії та оголосив про тимчасову паузу в діяльності. Яким є її статус на каналі, неясно. Зараз її єдиним місцем роботи вказаний лише власний сайт Faridaily.
- Вперше стала відомою після того, як на одній з пресконференцій запитала російського диктатора Путіна про його ймовірних доньок – Катерину Тихонову та Марію Воронцову.
- Наступного разу її ім'я пролунало ще гучніше: у 2018 році Фаріда Рустамова стала однією з героїнь статті телеканалу "Дождь", у якій жінка розповіла про сексуальні домагання з боку депутата від ЛДПР Леоніда Слуцького.
- Фактично, це було одне з перших у російській історії відкритих звинувачень у сексуальних домаганнях, а тим більше – домаганнях з боку високопосадовця.