За непідтвердженими даними, на компанію Meta в різних країнах працюють близько 2000 російських громадян. У самій же Росії офісів вона не має, адже так і не виконала вимогу про "приземлення", яка вимагала від усіх великих компаній відкрити представництво на території країни до 1 січня 2022 року.

Цікаво Meta визнали у Росії екстремістською організацією

Страх і ненависть в Росії

Як пише на своєму сайті журналістка Фаріда Рустамова, за участь у діяльності екстремістської організації при в'їзді в країну співробітникам може загрожувати кримінальна відповідальність.

Багато хто боїться приїжджати в Росію, а близько десятка людей вже прийняли рішення звільнитися, щоб уникнути проблем для себе і своїх сімей.

Джерелом інформації авторка вказує власні контакти в компанії.

Сама ж Meta заспокоює своїх працівників. Мовляв, мова поки що не йде про визнання компанії екстремістською, адже рішення суду так і не опублікували, а закон не набрав чинності. Це означає, що нікому не загрожує кримінальна відповідальність за роботу в Meta. Наразі юристи ознайомлюються з повним текстом рішення суду, щоб зрозуміти його сенс і наслідки, й мають місяць на подання апеляції.

Хто така Фаріда Рустамова