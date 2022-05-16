Російські оператори зв'язку планують використовувати вживане телеком-обладнання

Через санкції оператори зв'язку у Росії зіткнулися із припиненням постачання мережевого обладнання. Тепер залишившись зокрема без базових станцій оператори змушені опрацьовувати питання купівлі вживаної техніки за кордоном.

Про це повідомляють російські "Известия" з посиланням на власні обізнані джерела на ринку мобільного зв'язку. Уживані базові станції можуть використовуватися операторами для установки на мережі, а також для заміни окремих блоків, що виходять з ладу.

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Ми працюємо над тим, щоб можливі торгові та технологічні обмеження не позначилися на якості послуг, а також на планах модернізації мереж та розвитку компанії. Вже зайняті переконфігурацією мереж, вирішуємо питання щодо закупівлі обладнання, розпочинаємо тестування нових рішень на предмет взаємозамінності та сумісності з існуючою інфраструктурою,

– повідомив виданню представник МТС.

Поінформоване джерело видання вважає, що самі оператори навряд чи будуть закуповувати і перепродавати обладнання, побоюючись санкцій. Найімовірніше, цим займатимуться непублічні компанії-посередники.

Видання зазначає, що такий підхід дозволить здійснювати закупівлі базових станцій у кількості, достатній для покриття міста середніх розмірів чи невеликого регіону. Уживане обладнання для мереж LTE зараз є на світовому ринку, оскільки багато операторів зайняті впровадженням 5G/5G-ready, завдяки чому відбувається вивільнення базових станцій четвертого покоління.

Водночас варто зауважити, що вживане обладнання може частіше виходити з ладу та потребувати ремонту провести який російські оператори не зможуть, оскільки не матимуть складових для заміни. Крім того, обирати якісне обладнання буде важче, адже доведеться брати те, що дають, якщо взагалі дадуть хоча б щось.

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