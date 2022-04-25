Під колективним позовом уже підписалися 20 користувачів. При цьому організатори запрошують приєднатися всіх охочих.
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Вимог в ображених росіян дві:
- Відновити доступ до підписки та контенту американського потокового сервісу.
- Виплатити моральну компенсацію, розмір якої не вказаний.
Як пояснює джерелу Юлія Алєйнік, керівниця групи юристів сервісу Destra Legal, головною підставою для висунутих вимог є призупинення сервісом підписки в односторонньому порядку, що порушує Угоду користувача і російське законодавство. Про будь-які зміни, впевнена вона, необхідно попереджати, як мінімум, за 30 днів до набрання ними чинності, чого Netflix не зробив.
Угода Користувача Netflix, як випливає з публічної оферти сервісу, виходить з принципу автопродовження підписки до тих пір, поки сам користувач від неї не відмовиться. Таким чином, право на односторонню відмову від підписки є тільки у користувача сервісу, але не у Netflix. Це відповідає в цілому і положенням російського законодавства. Згідно п. 2 ст. 310 Цивільного кодексу Російської Федерації, право на односторонню відмову від виконання договору надано тільки споживачеві,
– каже Алєйнік.