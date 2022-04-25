Під колективним позовом уже підписалися 20 користувачів. При цьому організатори запрошують приєднатися всіх охочих.

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Чого вимагають позивачі

Вимог в ображених росіян дві:

Відновити доступ до підписки та контенту американського потокового сервісу.

Виплатити моральну компенсацію, розмір якої не вказаний.

Як пояснює джерелу Юлія Алєйнік, керівниця групи юристів сервісу Destra Legal, головною підставою для висунутих вимог є призупинення сервісом підписки в односторонньому порядку, що порушує Угоду користувача і російське законодавство. Про будь-які зміни, впевнена вона, необхідно попереджати, як мінімум, за 30 днів до набрання ними чинності, чого Netflix не зробив.

Угода Користувача Netflix, як випливає з публічної оферти сервісу, виходить з принципу автопродовження підписки до тих пір, поки сам користувач від неї не відмовиться. Таким чином, право на односторонню відмову від підписки є тільки у користувача сервісу, але не у Netflix. Це відповідає в цілому і положенням російського законодавства. Згідно п. 2 ст. 310 Цивільного кодексу Російської Федерації, право на односторонню відмову від виконання договору надано тільки споживачеві,

– каже Алєйнік.

Нагадаємо, Netflix ще на початку березня оголосив про вихід з ринку окупанта через напад Росії на Україну. Компанія не лише закрила можливість продовження підписки, а й зупинила роботу над російськими проєктами. Крім того, сервіс відмовився додавати на сайт трансляцію російських телеканалів, чого вимагала місцева влада.