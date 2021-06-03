Компанія-гігант JBS, яка займається переробкою м'яса, наприкінці травня постраждала від хакерської атаки. Вона призвела до того, що 31 травня JBS зупинила роботу на своїх заводах в Австралії, а вже 1 червня – у США.

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Спершу про можливу причетність російських хакерів до надзвичайної ситуації заявили у Білому домі. Наразі цю інформацію підтвердили у ФБР.

Ми приписали атаку JBS Revil і Sodinokibi і докладаємо всіх зусиль, щоб притягнути винних до відповідальності,

– мовиться у повідомленні.

Реакція Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що після отриманої інформації "розглядає можливі заходи". Відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме Байден заходів проти Володимира Путіна, лідер Штатів заявив, що "ми уважно вивчаємо це питання".

Зверніть увагу! JBS – це бразильська компанія. Вона має найбільші у світі продажі м'ясопереробної продукції. Виробляє яловичину, курку і свинину та продукти перероблювання цього м'яса.