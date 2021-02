Російські хакери продадуть вихідні коди Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 на аукціоні

9 лютого CD Projekt заявила, що вихідні коди ігор The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent і Cyberpunk 2077 були вкрадені хакерами в ході атаки на внутрішню мережу компанії. Останні тепер погрожують їх публікувати. На відповідних форумах вже почалися торги даних.

Дані, що містять вихідні коди Thronebreaker: The Witcher Tales, The Witcher 3: Wild Hunt, невипущеної версії The Witcher 3: Wild Hunt і Cyberpunk 2077, вже виставлені на аукціон. Хакери вимагають депозит у 0,1 біткоїна. Зараз ця сума оцінюється в 4500 доларів.

Цікаво CD Projekt Red атакували хакери: вкрадено вихідні коди ігор та інші дані

Що буде з даними

Крім того, судячи з усього, хакери з Росії: вони заявили, що аукціон почнеться о 13:00 за "московським часом".



Судячи з заяв хакерів, вони працюють із Росії / Фото CyberNews

Тим часом перший витік уже стався – вихідний код карткової колекційної гри Gwent. Його опублікував на форумі Raid Forums користувач під псевдонімом poppy9. А паралельно людина під ніком MADDG намагалась продати ті ж дані за 500 доларів.

Згодом посилання на завантаження файлів з файлообмінника MEGA перестало працювати. Імовірно, ресурс закрив доступ до завантаження після звернення CDPR. Проте poppy9 зробив скріншот з демонстрацією папок і файлів, які він публікував у мережі.



Вихідний код Gwent уже в мережі / Фото CyberNews

Пізніше хакери завантажили вкрадені файли гри на новий ресурс і зараз посилання оновлене й активне. Швидше за все, в найближчі тижні таких публікацій буде більше. Хакери будуть публікувати дані на ресурсах, які їх не будуть блокувати, і тоді доступ до них зможе отримати будь-хто.

Атака сталася в дуже важкі для CD Projekt часи. У грудні студія випустила рольовий шутер Cyberpunk 2077, який жорстко розкритикували за баги та відсутність оптимізації на старому поколінні консолей.