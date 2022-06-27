Російські хакери оголосили війну Литві: чим погрожують і чого вимагають

Угруповання Killnet висунуло уряду Литви ультиматум. На виконання вимог дали 48 годин. Час уже сплив і російські кіберзлочинці начебто почали атакувати урядові ресурси країни. Однак чи все саме так?

Killnet вимагають розблокувати транзит товарів до Калінінграда, про заборону якого ЗМІ повідомили 18 червня. Днем раніше почали діяти обмеження щодо імпорту та транзиту російських сталі й інших виробів із чорних металів до Євросоюзу. Тому Литва обмежила курсування потягів з підсанкційними товарами. У російському МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань та пригрозили діями у відповідь. Російські кіберзлочинці приєдналися до погроз і 25 червня опублікували відеозвернення.

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Killnet атакує Литву

Вам потрібно прислухатися для нашого звернення, бо у вас немає шансу на протистояння з нами. Зате у вас є 48 годин на розблокування транзиту в Калінінград. Якщо це не відбудеться, понад 500 компаній з вашої країни опиняться в жахливих умовах у понеділок. Ми чекаємо негайної реакції й уже готові завдати точкового удару в серце вашої системи. [...] Вирішіть це питання самі або ми вирішимо його за вас,

– заявили хакери.

Тепер у телеграм-каналі Killnet одне за одним публікуються повідомлення про успішні атаки.

В одному з таких стверджується, що було порушено "роботу всієї онлайн-бухгалтерії Литви", а перший удар взяла на себе система B1, яку використовують в країні для бухобліку.

За словами хакерів, помилка авторизації зробила недоступними мільйони документів.

Також заявляють про злам "головної мережевої інфраструктури", що призвело до блокування електронних доступів до системи урядових установ.

Ще одне повідомлення звітує про атаку на податкову службу країни.

Репутація у Killnet неоднозначна. Користувачі мережі неодноразово звинувачували угруповання в тому, що вони насправді присвоюють собі чужі заслуги, беручи відповідальність за роботу інших хакерів. Крім того, часом вони заявляють про атаки, яких ніхто не помічає. Наприклад, у своєму телеграм-каналі вони повідомляли про напади на телефонних операторів, сервери електронної пошти, платіжну систему та навіть український сервіс для е-ідентифікації та автентифікації користувачів ID.GOV.UA. Однак інформації про це немає жодної. Не повідомляли про такі інциденти ні офіційні джерела, ні ЗМІ. Тому неясно, чи були вони взагалі.

Повертаючись до нинішніх атак, можна сказати, що як мінімум одна з них – напад на податкову службу Литви – є успішною: сайт vmi.lt наразі не працює.



Атака на сайт vmi.lt / Скриншот 24 каналу