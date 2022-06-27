Killnet вимагають розблокувати транзит товарів до Калінінграда, про заборону якого ЗМІ повідомили 18 червня. Днем раніше почали діяти обмеження щодо імпорту та транзиту російських сталі й інших виробів із чорних металів до Євросоюзу. Тому Литва обмежила курсування потягів з підсанкційними товарами. У російському МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань та пригрозили діями у відповідь. Російські кіберзлочинці приєдналися до погроз і 25 червня опублікували відеозвернення.
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Killnet атакує Литву
Вам потрібно прислухатися для нашого звернення, бо у вас немає шансу на протистояння з нами. Зате у вас є 48 годин на розблокування транзиту в Калінінград. Якщо це не відбудеться, понад 500 компаній з вашої країни опиняться в жахливих умовах у понеділок. Ми чекаємо негайної реакції й уже готові завдати точкового удару в серце вашої системи. [...] Вирішіть це питання самі або ми вирішимо його за вас,
– заявили хакери.
Тепер у телеграм-каналі Killnet одне за одним публікуються повідомлення про успішні атаки.
- В одному з таких стверджується, що було порушено "роботу всієї онлайн-бухгалтерії Литви", а перший удар взяла на себе система B1, яку використовують в країні для бухобліку.
- За словами хакерів, помилка авторизації зробила недоступними мільйони документів.
- Також заявляють про злам "головної мережевої інфраструктури", що призвело до блокування електронних доступів до системи урядових установ.
- Ще одне повідомлення звітує про атаку на податкову службу країни.
Повертаючись до нинішніх атак, можна сказати, що як мінімум одна з них – напад на податкову службу Литви – є успішною: сайт vmi.lt наразі не працює.
Атака на сайт vmi.lt / Скриншот 24 каналу