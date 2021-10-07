Російські хакери намагалися атакувати урядові мережі США та Європи, – ЗМІ

ЗМІ повідомили, що російські хакери упродовж кількох місяців робили спроби атакувати американські та європейські урядові мережі. Окрім того, начебто саме російські хакери здійснили успішний злом федеральних агентств США у 2020 році.

Мовиться, що хакери встигли скомпрометували декілька урядових структур. Окрім того, постраждали організації, зорієнтовані на політичних та зовнішньополітичних питаннях.

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Окрім того, хакери скомпроментували постачальників технологій, які забезпечують прямий або непрямий доступ до кінцевих цільових організацій у Північній Америці та Європі.

Наразі невідомо, чи хакерам вдалося отримати доступ до урядових мереж. Наразі це питання опрацьовують федеральні органи США. Зокрема, про це мовилося на нещодавніх засіданнях Ради національної безпеки.

Російська група зламала кілька технологічних компаній, про що раніше не повідомлялося. Хакери також використовували нові інструменти і методи в деяких своїх операціях в цьому році,

– мовиться у повідомленні.

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