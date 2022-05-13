Російські хакери могли зламати сайт Євробачення, щоб завадити людям голосувати за Україну

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" міг бути атакований російськими хакерами у спробі завадити Україні завоювати переможний титул.

Прокремлівська група хакерів Killnet натякнула, що відключила систему онлайн-голосування за допомогою DDoS-атаки. Веб-сервіс для голосування наповнили трафіком, через що йому буде важко обробити запити від користувачів.

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Організатори Євробачення заявили, що ситуація під контролем, а представник пояснив, що з боку технічних спеціалістів вживають низки заходів задля забезпечення захисту від кібератак, аби ніщо не завадило користувачам проголосувати так, як вони цього хочуть.

У відповідь Killnet заявили, що система голосування не захищена, але хакери не будуть проводити ще одну атаку, оскільки "це не вартує витраченого часу".

Україна на Євробаченні

Українська фолк-реп-група Kalush Orchestra здобула потужну підтримку, що дозволило їй вийти у фінал конкурсу.

Kalush Orchestra подякували глядачам і тим, хто голосував за колектив, зазначивши, що вони були "цілком зосереджені на фіналі, аби показати, що українська культура жива".

Нагадаємо, що Росії заборонили брати участь у конкурсі, оскільки організатори вважають, що її участь може "нашкодити репутації конкурсу".

Хто пройшов у фінал Євробачення 2022

З першого півфіналу:

Литва: Моніка Лю – Sentimentai

Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry

Україна: Kalush Orchestra – Stefania

Нідерланди: S10 – De diepte

Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul

Португалія: Маро – Saudade, saudade

Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól

Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together

Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana

Вірменія: Роза Лінн – Snap

З другого півфіналу:

Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You

Чехія: We Are Domi – Lights Off

Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black

Польща: Охман – River

Фінляндія: The Rasmus – Jezebel

Естонія: Стефан – Hope

Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same

Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer

Румунія: WRS – Llámame

Сербія: Констракта – In Corpore Sano

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У фіналі також виступлять представники Великої п'ятірки:

Велика Британія: Сем Райдер – Space Man

Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars

Іспанія: Шанель – SloMo

Італія: Махмуд і Бланко – Brividi

Франція: Алван і Ахез – Fulenn

Великий фінал відбудеться в Турині у суботу, 14 травня. В Україні його можна буде переглянути на телеканалі "UA:Культура" та діджитал-платформах Суспільного, а також у додатку "Дія" та послухати на "Радіо Промінь".