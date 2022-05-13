Прокремлівська група хакерів Killnet натякнула, що відключила систему онлайн-голосування за допомогою DDoS-атаки. Веб-сервіс для голосування наповнили трафіком, через що йому буде важко обробити запити від користувачів.
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Організатори Євробачення заявили, що ситуація під контролем, а представник пояснив, що з боку технічних спеціалістів вживають низки заходів задля забезпечення захисту від кібератак, аби ніщо не завадило користувачам проголосувати так, як вони цього хочуть.
У відповідь Killnet заявили, що система голосування не захищена, але хакери не будуть проводити ще одну атаку, оскільки "це не вартує витраченого часу".
Україна на Євробаченні
Українська фолк-реп-група Kalush Orchestra здобула потужну підтримку, що дозволило їй вийти у фінал конкурсу.
Kalush Orchestra подякували глядачам і тим, хто голосував за колектив, зазначивши, що вони були "цілком зосереджені на фіналі, аби показати, що українська культура жива".
Нагадаємо, що Росії заборонили брати участь у конкурсі, оскільки організатори вважають, що її участь може "нашкодити репутації конкурсу".
Хто пройшов у фінал Євробачення 2022
З першого півфіналу:
- Литва: Моніка Лю – Sentimentai
- Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
- Україна: Kalush Orchestra – Stefania
- Нідерланди: S10 – De diepte
- Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
- Португалія: Маро – Saudade, saudade
- Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
- Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
- Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
- Вірменія: Роза Лінн – Snap
З другого півфіналу:
- Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
- Чехія: We Are Domi – Lights Off
- Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
- Польща: Охман – River
- Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
- Естонія: Стефан – Hope
- Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
- Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
- Румунія: WRS – Llámame
- Сербія: Констракта – In Corpore Sano
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У фіналі також виступлять представники Великої п'ятірки:
- Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
- Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
- Іспанія: Шанель – SloMo
- Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
- Франція: Алван і Ахез – Fulenn
Великий фінал відбудеться в Турині у суботу, 14 травня. В Україні його можна буде переглянути на телеканалі "UA:Культура" та діджитал-платформах Суспільного, а також у додатку "Дія" та послухати на "Радіо Промінь".