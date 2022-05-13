Прокремлівська група хакерів Killnet натякнула, що відключила систему онлайн-голосування за допомогою DDoS-атаки. Веб-сервіс для голосування наповнили трафіком, через що йому буде важко обробити запити від користувачів.

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Організатори Євробачення заявили, що ситуація під контролем, а представник пояснив, що з боку технічних спеціалістів вживають низки заходів задля забезпечення захисту від кібератак, аби ніщо не завадило користувачам проголосувати так, як вони цього хочуть.

У відповідь Killnet заявили, що система голосування не захищена, але хакери не будуть проводити ще одну атаку, оскільки "це не вартує витраченого часу".

Україна на Євробаченні

Українська фолк-реп-група Kalush Orchestra здобула потужну підтримку, що дозволило їй вийти у фінал конкурсу.

Kalush Orchestra подякували глядачам і тим, хто голосував за колектив, зазначивши, що вони були "цілком зосереджені на фіналі, аби показати, що українська культура жива".

Нагадаємо, що Росії заборонили брати участь у конкурсі, оскільки організатори вважають, що її участь може "нашкодити репутації конкурсу".

Хто пройшов у фінал Євробачення 2022

З першого півфіналу:

  • Литва: Моніка Лю – Sentimentai
  • Швейцарія: Маріус Бер – Boys Do Cry
  • Україна: Kalush Orchestra – Stefania
  • Нідерланди: S10 – De diepte
  • Молдова: Zdob și Zdub та Frații Advahov – Trenulețul
  • Португалія: Маро – Saudade, saudade
  • Ісландія: Сігга, Бета й Елін – Með hækkandi sól
  • Греція: Аманда Тенфьорд – Die Together
  • Норвегія: Subwoolfer – Give That Wolf a Banana
  • Вірменія: Роза Лінн – Snap

З другого півфіналу:

  • Бельгія: Джеремі Макізе – Miss You
  • Чехія: We Are Domi – Lights Off
  • Азербайджан: Надір Рустемлі – Fade to black
  • Польща: Охман – River
  • Фінляндія: The Rasmus – Jezebel
  • Естонія: Стефан – Hope
  • Австралія: Шелдон Райлі – Not the Same
  • Швеція: Корнелія Джейкобс – Hold Me Closer
  • Румунія: WRS – Llámame
  • Сербія: Констракта – In Corpore Sano

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У фіналі також виступлять представники Великої п'ятірки:

  • Велика Британія: Сем Райдер – Space Man
  • Німеччина: Малік Гарріс – Rockstars
  • Іспанія: Шанель – SloMo
  • Італія: Махмуд і Бланко – Brividi
  • Франція: Алван і Ахез – Fulenn

Великий фінал відбудеться в Турині у суботу, 14 травня. В Україні його можна буде переглянути на телеканалі "UA:Культура" та діджитал-платформах Суспільного, а також у додатку "Дія" та послухати на "Радіо Промінь".