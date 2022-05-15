Російські хакери атакували Євробачення під час фіналу: Італії вдалося відбити кібернапад

Під час фіналу пісенного конкурсу Євробачення-2022 російська хакери атакували ефір. Про це офіційно заявили в Італії.

Італійська поліція повідомила, що під час голосування та виступів учасників у Турині як у півфіналі 10 травня, так і під час фіналу довелося відбити декілька кібератак на мережеву інфраструктуру.

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Подробиці атаки поки що не уточнили. Також ще немає офіційної заяви від організаторів пісенного конкурсу.

Організаторів атаки вже знайшли – дороги ведуть у Росію

Поліція вже ідентифікувала зловмисників, які проводили кібератаку Євробачення – ними виявились хакерська група Killnet та її філія "Легіон".

Тим часом 14 травня у телеграм-каналі, який координує групу "Легіон", справді були повідомлення, які координували DDOS-атаки на сервери пісенного конкурсу Євробачення. Атака розпочалась о 22:13, а о 22:43 координатори без пояснень наказали її припинити.

Але росіяни не надто послухали та продовжували "дудосити" сервери. Тож організаторам довелось переконувати учасників, що кібератаку потрібно припинити й закликали "поставитися до прохання з розумінням". Не обійшлося й без українофобських висловів.



Частина повідомлень російських хакерів у їхньому каналі / Скриншот Української Правди

Пізніше організатори атаки сказали, що "так треба" і все "йде за планом", а також анонсували якусь подію – "завтра самі все побачите".

Зауважимо, що 13 травня прокремлівська група хакерів Killnet заявила, що відключила систему онлайн-голосування за допомогою DDoS-атаки. Сервіс для голосування наповнили трафіком, щоб було важко обробляти запити від користувачів. Організатори Євробачення тоді заявили, що контролюють ситуацію.

Як минуло Євробачення-2022:

З рекордним відривом глядацьких голосів цьогоріч у пісенному конкурсі перемогли Kalush Orchestra з піснею Stefania. Загалом українці набрали 631 бал.

Після свого виступу у прямому ефірі учасники гурту закликали врятувати Маріуполь та "Азовсталь". Експерти непокоїлись, що за це їх можуть дискваліфікувати, але організатори конкурсу побачили у цьому не політичні заклики, а гуманітарні.

Тим часом після слів Олега Псюка кількість запитів "Azovstal" у гуглі злетіли догори. Європейці почали масово шукати інформацію про те, що відбувається.

Друге місце отримала Велика Британія – співак Сем Райдер з 466 балами. А третє місце зайняла Chanel з 459 балами.

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