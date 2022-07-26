Російські хакери атакували маленьке канадське містечко: що вимагають за припинення IT-кошмару

Росіяни продовжують тероризувати світ, влаштовуючи хакерські атаки на окремих людей, підприємства, державні органи та навіть цілі міста. Наприклад, у канадському Сент-Мерісі вони заблокували деякі IT-системи.

Як повідомляє влада міста, за цією кібератакою стоїть російське угруповання LockBit. Перші приклади його діяльності відносять до 2019 року.

Цікаво Російські державні хакери створили додаток від імені полку "Азов" й видавали його за український

Що відомо

Здирницька програма-шифрувальник позбавила співробітників доступу до внутрішніх систем і даних, які тепер зашифровані.

Судячи з усього, зловмисники отримали доступ до даних всіх жителів — це близько 7,5 тисячі осіб .

. Загалом на своєму сайті вони відзвітували про отримання 67 гігабайтів даних , включаючи конфіденційну інформацію та фінансові документи.

, включаючи конфіденційну інформацію та фінансові документи. Чиновники Сент-Меріс дізналися про атаку близько 11 години ранку 20 липня 2022 року й швидко заблокувало ще не вражені IT-системи міста, щоб ізолювати мережу та запобігти подальшому збитку.

За словами адміністрації, муніципальні служби та міські системи транспорту, водопостачання та водовідведення не постраждали й працюють у звичайному режимі.

Таймер зворотного відліку вказував, що місто має заплатити викуп до полудня 30 липня, інакше дані будуть опубліковані. Точну суму викупу не називають і невідомо, чи збирається його місто його платити. Однак консультанти з кібербезпеки та юристи рекомендують цього не робити.

LockBit: що відомо