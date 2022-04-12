Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, аналітики також відзначили, що попри всі спроби блогерів перевести свою аудиторію на інші майданчики за ними пішли тільки найвідданіші шанувальники, яких виявилося всього 3-7% від загальної бази користувачів.

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Що буде далі

На думку експертів, заробітки блогерів ще дуже нескоро повернуться на колишній рівень, якщо взагалі повернуться. Зростаюча аудиторія російських платформ та підписок цьому також не посприяє. Річ у тім, що більшість компаній припинила інвестиції в Росію, а то й повністю покинула країну. До цього списку кожного дня приєднуються нові компанії та сервіси. Саме рекламні бюджети цих організацій складали більшу частину заробітку блогерів.

Після блокування соцмереж Meta, яку нещодавно визнали в Росії екстремістською організацією, кількість користувачів російських аналогів суттєво збільшилася.

Кількість відвідувачів у Rutube збільшилась на 64% за останній місяць.

Аудиторія платформи Boosty (платформа монетизації авторського контенту від сервісу Donationalerts, що входить до складу "ВКонтакте") теж суттєво зросла.

Цікаво, що після блокування соцмереж росіяни стали активно користуватися VPN-сервісами. З січня 2022 року на початок квітня кількість користувачів VPN-сервісами зросла в 53,5 раза.