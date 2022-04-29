Російські археологи розграбували скіфський курган у Криму, назвавши це "спасінням"

У тимчасово окупованому Криму так звані "археологи" розкопали скіфський курган IV століття до нашої ери, в якому знаходилось поховання знатної сім'ї. Дотепер об'єкт не був потривожений грабіжниками.

Розкопками керувала Ірина Рукавишнікова, наукова співробітниця відділу скіфо-сарматської археології Інституту археології РАН. За її словами, попри аномально холодну, сніжну зиму і складну конструкцію кургану, "розкопки були проведені вчасно й увінчалися цікавим науковим результатом". Вдалося дослідити археологічно непотривожений комплекс, що для скіфських курганів — велика рідкість, адже більшість підкурганних склепів скіфської епохи грабували і в давнину, і в Новий час. Складна архітектура комплексу та яскраві знахідки говорять про те, що там була усипальниця сім'ї знатного скіфа.

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Що відомо

Розкопки, проведені недалеко від Сімферополя, джерело називає "рятівними". Територія потрапила в зону будівництва автомобільної дороги в обхід міста.



Ще не розкопаний курган у тимчасово окупованому Криму / Фото Інститут археології Російської академії наук

Під курганом висотою 2,5 метра і діаметром 50 метрів відкрили повністю збережену кам'яну крепіду — опорну стіну, яка оточувала курган кам'яним кільцем. Вона була складена з кам'яних блоків різного розміру, викладених по колу.

У центрі кургану знаходилась основна похоронна споруда – кам'яний склеп, датований IV століттям до нашої ери. Його стіни розширювалися догори й були викладені з плит, покладених плазом один на одного: так запобігалося руйнування стін від тиску насипу.

Склеп був перекритий колодами та дошками, на які стародавні будівельники поклали кам'яні плити.

Вхід в камеру склепу був зроблений у південній частині, до нього вів довгий коридор, який після поховання акуратно заклали каменем.

У нас мало даних про архітектуру скіфських курганів передгірного Криму цього періоду, тому що багато відомих склепів повністю пограбовані або не були повноцінно описані при дослідженнях. Зараз нам відомо, що для скіфських курганів немає абсолютно однакових архітектурних рішень. Схожі конструкції були виявлені в досліджених сучасними вченими курганах Білогірського могильника, Беш-оба і в інших курганах Білогірського і Сімферопольського районів. Там знаходилися і "царські" кургани скіфів з кам'яною архітектурою,

— зазначила Рукавишнікова.

Розкопки кургану / Фото Інститут археології Російської академії наук

Усередині склепу під перекриттям у північній частині археологи виявили колективне поховання, де в різний час було поховано шість людей.

При захороненні кожної наступної людини частину похоронного інвентарю забирали, а останки тих, хто був похований раніше, зсувалися.

Поруч з одним з черепів були знайдені дві нашивки із зображеннями крокуючих грифонів.

У південній частині склепу археологи виявили останки ще одного похованого, біля нього виявили золоті сережки та нашивки, якими колись був розшитий одяг.

Крім того, в склепі були знайдені бронзові наконечники стріл, наконечник від залізного списа, довжина якого була 2,5 метра.

Знахідки, зроблені у кургані / Фото Інститут археології Російської академії наук

Одяг у похованні знатних скіфів, як правило, був прикрашений різноманітними золотими нашивками. Нашивки, схожі на ті, що ми виявили, були раніше знайдені в найближчих курганах Південної та Лівобережної України, Східного Криму (наприклад, Туук-оба). Оскільки в похованні всі нашивки (а це близько 100 окремих предметів) були на своїх місцях, ми зможемо реконструювати костюм принаймні одного з похованих тут людей,

— продовжує зізнаватися у злочині російська мародерка.

Зараз польові роботи вже закінчені, а кістки досліджують антропологи. Вони визначать стать, вік похованих, ступінь їх спорідненості та стан здоров'я на момент смерті. Надалі планують зробити об'ємну реконструкцію кам'яного склепу, провести дослідження зразків органіки, отриманих від залишків накидки з бляшками та від перекриття склепу. Також хочуть реставрувати знайдену зброю.



Розкопаний курган у тимчасово окупованому Криму / Фото Інститут археології Російської академії наук

Найімовірніше знахідки вивезуть до Росії, щоб розважати ними місцеве населення, розповідаючи про "величну російську культуру", але обов'язково впускаючи, звідки ця культура була вкрадена. Якщо ж цього не станеться одразу і цінності кургану залишаться в Криму, немає гарантій, що їх не спробують вивезти, коли Україна приступить до процесу звільнення півострова від окупації.



Розкопаний курган у тимчасово окупованому Криму / Фото Інститут археології Російської академії наук