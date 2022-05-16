Росія, літаки котрої літають тепер у дуже обмежену кількість країн, турбується про… черги. Дивно, адже росіяни так хотіли назад в СРСР, у якому черги були одним з головних атрибутів.

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Росія без рамок

Асоціація цивільної авіації "Аеропорт", в яку входять понад 100 організацій, 5 травня звернулася до Міністерства транспорту Росії з проханням дозволити використовувати іноземне обладнання з вичерпаним терміном експлуатації для огляду пасажирів і багажу.

Річ у тім, що термін експлуатації іноземних технічних засобів огляду обмежений виробниками до 10 років, після чого експлуатація нелегальна.

У документі наголошується, що в багатьох російських аеропортах ці терміни закінчуються найближчим часом, при цьому 90 відсотків з них оснащені саме іноземним обладнанням, яке неможливо замінити через санкції.

Через відсутність у необхідних кількостях ТСД вітчизняного виробництва 90 відсотків аеропортів Росії оснащені обладнанням із США, Великобританії, Німеччини та Фінляндії, і через санкції замінити його на нове неможливо,

– пише "Коммерсант".

Якщо аеропорти підкоряться правилам і припинять використання рамок для перевірки людей та багажу, то в такому випадку пасажирів чекають багатогодинні черги, оскільки аеропортам доведеться перейти на ручний візуальний огляд.

В аеропортах, з якими поговорило джерело, заявляють, що гострої проблеми поки немає, і сподіваються на майбутні постачання інтроскопів та металодетекторів з Китаю та Білорусії. Проте, за оцінкою асоціації, імпортозаміщення та переоснащення новим обладнанням займе не менше п'яти років, і єдиний вихід — повернути практику "продовження ресурсів", яка до 2016 року проводилася за розпорядженням Ространснагляду.

Разом з тим співрозмовники пропагандистського видання зазначають, що навіть у випадку легалізації використання засобів, строк яких закінчився за договором, ніхто не скасовував банальні поломки. У випадку виходу з ладу пристроїв перевірки, ремонтувати їх просто не буде чим. Тому вони все одно поступово будуть зникати з аеропортів.