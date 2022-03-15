Російське видання стверджує, що Apple додала російські карти "Мир" як новий спосіб оплати
Джерело:ТАСС
Російське пропагандистське видання ТАСС розповіло, що компанія Apple повернула росіянам можливість оплати послуг. Що саме зробила компанія – далі.
Якщо це правда, не ясно, за що саме Apple збирається приймати оплату, адже вона перестала продавати свої товари на території Росії. Так само недоступний і Apple Pay.
Цікаво Росіяни не можуть купити товари Apple в офіційному онлайн-магазині компанії
Apple, платежі та "русский "Мир"
Все що відомо – коротке повідомлення видання:
Apple додала банківські картки з платіжною системою "Мир" як можливий спосіб оплати в обліковому записі Apple ID,
– йдеться в телеграм-каналі ТАСС.
24 канал не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію. Якщо відвідати російський магазин Apple, користувача зустрічає повідомлення: "Магазин Apple Store у цей момент закрито". Аналогічне повідомлення можна побачити, натиснувши на меню "Варіанти оплати".
Магазин Apple Store у Росії не працює / Скриншот 24 каналу
Наразі, за словами ТАСС, в обліковому записі серед способів оплати значиться:
- Apple Pay (який перестав працювати в Росії),
- більшість кредитних та дебетових карт,
- рахунок мобільного телефону,
- залишок на рахунку Apple ID від погашення подарункових карток App Store та iTunes
- внесення коштів та картки "Мир".
Загалом додавання карти "Мир" могло б дозволити й надалі приймати платежі попри вже введені санкції, адже використання Visa та Mastercard наразі може не працювати.
Що таке карта "Мир"
Це російська платіжна система, впровадження якої почалося у 2015 році. Наразі її частка на власному ринку агресора складає 25 відсотків. При цьому статистичними даними, яким навряд чи можна довіряти, частка оплат за цими картками у 2021 році перевищувала конкурентів – Visa та Mastercard.