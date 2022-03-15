Якщо це правда, не ясно, за що саме Apple збирається приймати оплату, адже вона перестала продавати свої товари на території Росії. Так само недоступний і Apple Pay.

Цікаво Росіяни не можуть купити товари Apple в офіційному онлайн-магазині компанії

Apple, платежі та "русский "Мир"

Все що відомо – коротке повідомлення видання:

Apple додала банківські картки з платіжною системою "Мир" як можливий спосіб оплати в обліковому записі Apple ID,

– йдеться в телеграм-каналі ТАСС.

24 канал не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію. Якщо відвідати російський магазин Apple, користувача зустрічає повідомлення: "Магазин Apple Store у цей момент закрито". Аналогічне повідомлення можна побачити, натиснувши на меню "Варіанти оплати".



Магазин Apple Store у Росії не працює / Скриншот 24 каналу

Наразі, за словами ТАСС, в обліковому записі серед способів оплати значиться:

Apple Pay (який перестав працювати в Росії),

більшість кредитних та дебетових карт,

рахунок мобільного телефону,

залишок на рахунку Apple ID від погашення подарункових карток App Store та iTunes

внесення коштів та картки "Мир".

Загалом додавання карти "Мир" могло б дозволити й надалі приймати платежі попри вже введені санкції, адже використання Visa та Mastercard наразі може не працювати.