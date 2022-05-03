Мова йде про DDoS-атаку – процес спрямовування на ціль такої великої кількості запитів, яку система не здатна обробити, й унаслідок чого виходить з ладу. Повідомляють, що наслідки атаки вже ліквідовують.

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Що відомо

Кібератаку приписують російському угрупованню Killnet, яке діє за принципами хактивізму та спеціалізується на проведенні DDoS-атак на країни, які, на їхню думку, підтримують Україну. Угруповання здійснювало такі атаки на урядові сайти в країнах ЄС та на вебінфраструктуру НАТО, а останніми днями були атаковані сайти держорганізацій у Румунії,

— каже Служба інформації та безпеки Молдови.

Свого часу угруповання Killnet стверджувало, що перед нападом Росі на Україну успішно атакувало сайт СБУ, однак українська сторона цю інформацію не підтвердила.

На початку березня ці ж люди нібито "поклали" сайт Anonymous.

А вже наприкінці того ж місяця погрожувало Польщі. Злочинці вирішили попередити владу країни: "Якщо ваш фашистський уряд спровокує конфлікт між НАТО і військами Російської Федерації, ми обіцяємо вам зашифрувати всі інформаційні системи, які мають доступ до інтернету у вашій країні, усі ваші мережеві комунікації перетворяться на купу непотрібного заліза."

Подібні дії, спрямовані проти Молдови, викликають занепокоєння з двох причин. По-перше, свої віртуальні хакерські атаки Росія часто координує з огляду на атаки фізичні – за допомогою зброї. По-друге, вже не вперше світова преса обговорює імовірні наміри окупантів відкрити новий фронт з боку так званої "Придністровської Молдавської Республіки" – невизнаного сепаратистського формування, яке на початку дев'яностих відкололось від Молдови за допомогою збройного конфлікту, підтриманого Росією.

В останні кілька днів дискусії щодо спроб втягнути у війну ще одну сторону спалахнули з новою силою, коли спочатку у місцевому радіотелецентрі зафіксували два вибухи, внаслідок яких були зруйновані дві антени, а пізніше видання The Times написало, що Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову.