Російське космічне сміття протаранило китайський супутник, – NASA
Джерело:NASA
Навесні 2021 року китайський супутник зіткнувся з уламком ракети "Зеніт-2". Мовиться про космічне сміття, яке залишилося після російської місії 1996 року.
Зіткнення відбулося ще навесні 2021 року. Таку інформацію оприлюднили у квартальному звіті NASA щодо космічних уламків.
Цікаво Обігнати США: Китай та Росія почнуть будувати базу на Місяці у 2027 році
Про що мовиться у звіті NASA
Американські космічні сили підтвердили, що 18 березня китайський метеосупутник YunHai зіткнувся з уламком російської ракети "Зеніт-2". Саме вона у 1996 році вивела на орбіту військовий супутник "Космос 2333" ("Цілина-2"). "Зустріч" із космічним сміттям обернулася для китайського апарата частковим руйнуванням.Довідка. YunHai вивели на орбіту наприкінці вересня 2019 року за допомогою китайської ракети CZ-2D. Супутники такого типу потрібні для спостереження за атмосферними явищами
Загалом утворилося майже 40 уламків
Раніше про зіткнення повідомив американський астрофізик Джонатан МакДауелл. Він стверджував, що сталося все на висоті 780 кілометрів при відносній швидкості 13,26 кілометра на секунду. Після цього утворилося 37 уламків. Науковець також пояснив, що точка зіткнення була над містом Тромсе у Норвегії.
Де розташоване місто Тромсе: дивіться на карті
Раніше схожі випадки вже траплялися у космосі
- У NASA уточнили, що створені людьми об'єкти зіштовхувалися на орбіті й раніше. Втім, випадок з китайським супутником та російським космічним сміттям став першим таким, починаючи від 2009 року.
- Тоді російський військовий супутник "Космос-2251" протаранив інший американський Iridium 33. Зіткнення зруйнувало їх вщент, натомість у космосі з'явилося 2370 уламків.