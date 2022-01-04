Зіткнення відбулося ще навесні 2021 року. Таку інформацію оприлюднили у квартальному звіті NASA щодо космічних уламків.

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Про що мовиться у звіті NASA

Американські космічні сили підтвердили, що 18 березня китайський метеосупутник YunHai зіткнувся з уламком російської ракети "Зеніт-2". Саме вона у 1996 році вивела на орбіту військовий супутник "Космос 2333" ("Цілина-2"). "Зустріч" із космічним сміттям обернулася для китайського апарата частковим руйнуванням.

Довідка. YunHai вивели на орбіту наприкінці вересня 2019 року за допомогою китайської ракети CZ-2D. Супутники такого типу потрібні для спостереження за атмосферними явищами

Загалом утворилося майже 40 уламків

Раніше про зіткнення повідомив американський астрофізик Джонатан МакДауелл. Він стверджував, що сталося все на висоті 780 кілометрів при відносній швидкості 13,26 кілометра на секунду. Після цього утворилося 37 уламків. Науковець також пояснив, що точка зіткнення була над містом Тромсе у Норвегії.

Де розташоване місто Тромсе: дивіться на карті



Раніше схожі випадки вже траплялися у космосі