Наразі повідомляється про проблеми з роботою протоколів IPSec і IKEv2, які використовуються більшістю VPN-сервісів. І хоча офіційних підтверджень немає, ЗМІ та експерти сходяться на думці, що російська влада тестує повне блокування VPN.

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Що відомо

Згідно з інформацією від аналітичного агентства Global Check, проєкту з вивчення та допомоги в обході блокувань, у ряді регіонів Росії раптово перестали працювати протоколи IPsec і IKEv2. Також відключення торкнулися протоколу L2TP.

Проблеми помічені в західній частині країни – Краснодарський край, Ростовська область, а також у Сибіру.

У деяких випадках сигнал не проходить навіть між російським сервером і клієнтом.

Проблема в тому, що IPSec і IKEv2 є фактично основою для переважної більшості VPN-сервісів у всьому світі.

Недоступність цих протоколів означає недоступність VPN в принципі – причому відразу майже всіх, без розбору.

Це удар ще й по корпоративному сегменту – безліч компаній організовують спільну роботу з використанням саме цих протоколів.

Цікаво, що навіть після стількох фактів блокування різноманітних ресурсів та цензурування величезної кількості інформації, деякі росіяни в мережі все одно продовжують виправдовувати свою владу, заявляючи, що цей збій насправді є навмисним втручанням з боку зарубіжних компаній з метою напакостити користувачам з Росії. Інші ж намагаються переконати їх, що в країні тестують повне відключення VPN-сервісів.

Офіційні особи поки ніяк не коментували те, що відбувається, тому сказати точно, хто за цим стоїть, поки неможливо. А тим часом багато адміністраторів корпоративних мереж, де використовується цей протокол, зараз шукають рішення для обходу блокувань.

Нагадаємо, раніше російська влада блокувала окремі VPN-сервіси. Наразі таких уже понад 20. У списку підсанкційних виявились Hola! VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN та IPVanish VPN. При цьому в Роскомнагляді зазначили, що компанії, які використовують VPN для забезпечення роботи технологічних процесів, продовжать працювати з ними. Після перевірки регулятор, який відповідає за цензуру, може схвалити застосування відповідних сервісів для організацій та підприємств, але звичайні користувачі не можуть користуватися ними.