У Росії заявили, що вже давно розробляють протисупутникову зброю

Нещодавній інцидент зі знищеним на орбіті об'єктом досі обговорюють в мережі. Тоді був атакований старий радянський супутник, а його уламки створили загрозу для МКС та всього її екіпажу. Росія визнала, що за цим стояла саме вона, а тепер глава Роскосмосу заявив, що країна вже давно працює над протисупутниковою зброєю.

Про тривалу роботу над створенням такої зброї Дмитро Рогозін розповів у прямому ефірі одному з російських пропагандистів, Володимиру Соловйову, під час його стріму на YouTube. Він упевнений, що у військових космічних технологіях країна ні від кого не відстає.

Цікаво Росія підтвердила випробування протисупутникової зброї й цинічно заперечила загрозу МКС

Росія та космічна зброя

Розуміючи, що сучасні війни будуть не контактні, тобто вони не будуть на кордонах виникати, майбутні війни, не дай Бог, якщо вони трапляться, вони почнуться з космосу. Це розуміє будь-яка розсудлива людина. Тому ми повинні захищати себе і в космосі в тому числі. Тому створення протисупутникової зброї – це очевидна річ, якою Росія повинна володіти, а не тільки угрупованням, яке є у Міністерства оборони і яке виводиться нашими засобами виведення, які робляться підприємствами Роскосмосу,

– сказав Рогозін.

За його словами, таке озброєння існує в країні не перший день, але лише зараз його вирішили випробувати: "Протисупутникова зброя в Росії розроблялася давно, в цьому ніякого секрету немає. Просто прийшов час, коли Міністерство оборони вирішило провести випробування", — пояснив він.

Росія збила супутник: що відомо

Нагадаємо, 16 листопада американські ЗМІ повідомили, що у результаті випробувань було збито радянський апарат "Космос-1408", який перебував на орбіті в 450-500 кілометрів.

Експерти одразу ж заявили про загрозу для МКС та її екіпажу.

Унаслідок знищення супутника на орбіті утворилося понад 1,5 тисячі уламків.

Представник Держдепу США Нед Прайс вважає, що дії Росії загрожують довгостроковій стійкості космічного простору, а також демонструють нещирість заяв щодо протидії розміщенню зброї у космосі.

Крім того, прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що Москва не поставила до відома Вашингтон про наміри випробувати зброю.

Сама ж Росія це заперечує і впевнено заявляє про повну безпеку для станції.

Наразі усі частини колишнього супутника відстежуються.

У російському Міністерстві оборони назвали "лицемірними" звинувачення у створенні загрози для МКС.

Рогозін додав, що за уламками, які виникли після застосування Росією протисупутникової зброї, велося активне спостереження і начебто завжди було відомо, що загрози вони не несуть.