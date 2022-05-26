Російські силовики хочуть використовувати комплекс таємного огляду людей у громадських місцях. Він уміє оцінювати людину в тому числі по її активності в соціальних мережах.

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Ми пішли набагато далі функції ідентифікації людей. Ми розробили базові інструменти профайлінгу людей, виходячи з їх мережевої активності на платформах TikTok, Youtube, ВКонтакте, Facebook, Яндекса та інших сервісів. Система дозволяє створити профіль людини й оцінити ступінь загрози для людей за сукупністю характерних ознак під час проходу через комплекс огляду,

– коментує технологію гендиректор АТ "Радіотехнічний інститут імені академіка Мінця" Юрій Аношко.

Крім того, в комплекс буде впроваджено розпізнавання мікровиразів обличчя і ходи для достовірного й завчасного виявлення потенційних загроз для суспільства.

За словами Аношка, певна кількість "оглядів" вже замовлені російськими силовими структурами.

Також система дозволяє оглядати людей "без зупинки" для виявлення небезпечних об'єктів і заборонених речовин.

Інноваційна розробка дозволяє зробити процес огляду швидким та комфортним, без черг. Це особливо актуально для безпеки таких об'єктів, як аеропорти, вокзали, стадіони та інші місця масового скупчення людей, де звичайні рамки суттєво уповільнюють потік людей, призводять до черг, тисняви,

– пише видання.

До речі, раніше ми писали, що Росія може залишитися без оглядових рамок в аеропортах, оскільки термін експлуатації іноземних технічних засобів огляду обмежений виробниками до 10 років, після чого експлуатація нелегальна. За збігом обставин, ці терміни закінчуються найближчим часом, при цьому 90 відсотків аеропортів Росії оснащені саме іноземним обладнанням, яке неможливо замінити через санкції. Асоціація цивільної авіації "Аеропорт", в яку входять понад 100 організацій, уже попереджає, що без рамок та інших засобів огляду пасажирів і їхніх речей, аеропорти перетворяться на одну довжелезну чергу. Детальніше про це читайте в окремому матеріалі. З огляду на це, нова технологія цілком може замінити окупантам усі інші рішення.

В основі системи лежить технологія, заснована на електромагнітних хвилях міліметрового і терагерцового діапазонів.

Як пише джерело, система профайлінгу людей викликала інтерес і серед великих компаній. Однак конкретні бренди не називають. Цілком імовірно, що серед них можуть бути такі найменування як VK та Яндекс, оскільки саме вони володіють величезними базами даних про людей.

Зараз важко оцінити масштаби неприємностей, у яких опинилися росіяни. Однак технологія цілком може призвести до різкого росту затримань, судів та ув'язнень за дописи у соцмережах, лайки, репости.