Цікаво, що російське Мінцифри вважає, що передумов для збоїв немає. Водночас дані фахівців свідчать про зовсім протилежну ситуацію – вже найближчим часом не лише пересічні росіяни, але й інші галузі відчують серйозні проблеми.

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Як повідомляють російські ЗМІ, для боротьби зі збоями запропонували крім заходів підтримки галузі, що вже готуються урядом країни окупанта, знизити плату за радіочастотний спектр вдвічі, "обнулити" податок на майно і не стягувати податок з доходів співробітників галузі, а також вжити низку інших заходів підтримки.

Варто також зауважити, що до російського Союзу промисловців та підприємців входять найбільші мобільні оператори. Ймовірно вони все ж дуже добре ознайомлені з реальним станом справ у галузі. Тому вже найближчим часом ми зможемо почути більше новин про те, як росіяни втрачають зв'язок через неможливість замінити зламане обладнання.

Зростання вартості обладнання

Іншою проблемою є різке зростання вартості обладнання на 40%. Про це російські ЗМІ повідомляють з посиланням на документа "Про заходи щодо забезпечення розвитку галузі зв'язку та інформаційно-комунікаційних технологій в умовах зовнішнього санкційного тиску".

Причина такого різкого стрибка цін – відхід з ринку закордонних вендорів через світові санкції. Ще ж і надто, аналітики прогнозують ще більше зростання цін на комплектуючі аж до 80%. Це пов'язано з продовженням падіння курсу рубля.

Коли росіяни відчують проблеми зі зв'язком

За попередніми підрахунками наявного в резервах обладнання вистачить на 4-6 місяців, а перебої можуть початися вже у липні-серпні, причому мовиться не лише про "побутові", а й про технологічні мережі зв'язку на залізниці або паливно-енергетичному комплексі.

Навіть при скороченні інвестиційних програм капітальні витрати 2022 року зростуть на сотні мільйонів доларів. Очікується і скорочення штатів, включаючи висококваліфікованих спеціалістів.

Попри "позитивні" заяви російського Мінцифри, аналітики MForum Analytics зазначають, що прогноз РСПП є "негативним сценарієм". Фахівці наголошують, що проблеми дійсно неминучі – їх масштаб залежатиме від запасів обладнання і, найімовірніше, полягатимуть як у погіршенні якості послуг, так і взагалі у тимчасових відмовах мережі, причому оператори будуть змушені місцями демонтувати вже розгорнуте обладнання та використовувати комплектуючі для підтримки функціональності найактуальніших ділянок.