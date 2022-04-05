Блокування ресурсу Jooble – дуже цікава історія. Річ у тім, що Роскомнагляд стверджує, що Jooble виявився заблокованим на вимогу Генпрокуратури за заклики до масових заворушень, екстремізму, та участі в незаконних масових акціях.

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Але є одне але – адміністрація Jooble закрила доступ до сервісу для росіян та білорусів із 24 лютого 2022 року. Тож заяви Роскомнагляду не мають жодної логіки та змісту, адже ресурс в країні окупанта і так не працював.

Зрештою, це не перший раз, коли в Росії намагаються безуспішно зіграти в гру "це не ви нас покинули, а ми вас заблокували".

Компанії продовжують покидати Росію

З дня початку жорстокої війни Росії проти України, все більше світових компанії покидають ринок Росії та відмовляються співпрацювати з клієнтами.

Так, нещодавно ринок Росії та Білорусі покинула ігрова компанія Wargaming – автори популярної гри World of Tanks. Увесь ігровий бізнес передано під місцеве управління Lesta Studio, яке більше не пов'язане з Wargaming.