За даними XDA-developers, корпорація Xiaomi заблокували смартфони на території Куби, Ірану, Сирії та КНДР. Окрім того, за даними користувачів мережі, така ж доля спіткала ґаджети на території окупованого Криму.

Зауважте Xiaomi випадково продала флагманські Mi 11 Pro за 110 доларів замість 820 доларів

За даними ЗМІ, причиною могла стати боротьба з нелегальним вивезенням продукції.

Користувачі отримали повідомлення: "Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати. Для отримання додаткової інформації зверніться безпосередньо до ритейлерів".

Ймовірно, блокування смартфонів може продовжитися і надалі. Тим часом у мережі поширюють інформацію, як обійти обмеження.

Зокрема, мовиться, що блокування Xiaomi можна обійти, перепрошивши смартфон або активувавши його в інших регіонах.

Зауважте! У Китаї 6 підлітків пограбували магазин Xiaomi усього за 30 секунд. Їм вдалося винести з магазину 25 смартфонів, 2 планшети, 2 ноутбуки та інше.