За даними XDA-developers, корпорація Xiaomi заблокували смартфони на території Куби, Ірану, Сирії та КНДР. Окрім того, за даними користувачів мережі, така ж доля спіткала ґаджети на території окупованого Криму.
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За даними ЗМІ, причиною могла стати боротьба з нелегальним вивезенням продукції.
Користувачі отримали повідомлення: "Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати. Для отримання додаткової інформації зверніться безпосередньо до ритейлерів".
Ймовірно, блокування смартфонів може продовжитися і надалі. Тим часом у мережі поширюють інформацію, як обійти обмеження.
Зокрема, мовиться, що блокування Xiaomi можна обійти, перепрошивши смартфон або активувавши його в інших регіонах.