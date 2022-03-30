Наразі Google заборонив росіянам проводити оплати в Play Маркеті, однак їм все ще доступне завантаження безплатних розробок. У випадку повного відключення новий магазин додатків зможе повністю зайняти вакантне місце, а поки що вони існуватимуть паралельно. Власний магазин планують назвати "NashStore". Розробкою займається російська некомерційна організація "Цифрові платформи". Запуск призначено на 9 травня. 24 канал розбирався з деталями задуму.

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NashStore: що це таке

NashStore створюється для смартфонів під управлінням операційної системи Android.

У новому магазині власними ресурсами планують повернути можливість оплачувати додатки, послуги та сервіси навіть російського походження.

На жаль, росіяни вже не можуть нормально використовувати Google Play для покупки й оплати додатків, а розробники позбулися джерела заробітку. Це вже факт, з яким ми сьогодні зіткнулися. Тому ми створили російський магазин додатків NashStore,

– каже директор з проєктів організації "Цифрові платформи" Володимир Зиков.

У NashStore користувачі зможуть завантажувати, встановлювати, оновлювати додатки й оплачувати підписки.

При цьому, як стверджує Зиков, магазин дозволить "користуватися звичними сервісами без обмежень". Під "звичними сервісами" він, ймовірно, має на увазі лише російські, адже західні компанії навряд чи будуть завантажувати свої додатки в NashStore в умовах санкцій.

Стверджується, що до співпраці уже залучено понад 700 компаній. Чи є серед них іноземні, не уточнюють.

Повідомляється, що NashStore отримає різні способи оплати додатків і підписок, які будуть в тому числі сумісні з картами "Мир".

Аналог App Store: чи можливо це

Якщо у випадку Android задум цілком реальний, то щодо iOS все дуже сумнівно. От що каже Зиков про магазин додатків для iOS:

Справді, ми поки над цим думаємо. Ми дивимося, що буде з Apple. Поки вони не прибрали можливість оплачувати через мобільний телефон, хоча неодноразово заявляли, що такі плани у Apple є. Поки дивимося і чекаємо. Зрозуміло, що якщо можливість зникне, то доведеться шукати варіанти, як оплачувати. І швидше за все, це буде реалізовано через діл-брейкер, але я думаю, що в цю сторону ми теж будемо дивитися,

– йдеться в заяві.

Якщо ви запитуєте себе, що ж таке цей "діл-брейкер", то ми теж – такого поняття не існує. Це або вигадка самого Зикова, або він має на увазі джейлбрейк, тобто хакерський злам операційної системи, який дає більший контроль над нею і можливість обходу встановлених обмежень.

Apple не дозволяє стороннім магазинам додатків працювати на своїх платформах, а також постійно випускає оновлення, які закривають уразливості, які дають можливість джейлбрейку. Останні роки джейлбрейк узагалі перестав бути актуальним, в тому числі через появу в операційних системах Apple багатьох налаштувань і утиліт, які раніше були доступні тільки користувачам зламаних пристроїв. Крім того, через підвищений захист повноцінний джейлбрейк став неможливим – ефект втрачається щоразу після перезапуску пристрою.

Тому такі наміри є більше піаром та намаганням виїхати на хвилі патріотизму, ніж реальними перспективами.