У цьому завданні допоможуть учнівські твори на вільну тему. Алгоритми будуть аналізувати письмові роботи, виявляючи заздалегідь визначені закономірності та патерни поведінки.

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Як це працюватиме

На розробку проєкту планують виділити 1,7 мільярда рублів, однак остаточне рішення про це приймуть першого жовтня.

Ним займеться некомерційна організація "Центр вивчення та мережевого моніторингу молодіжного середовища".

Про строки впровадження технології нічого не відомо, як і про інші деталі.

Загалом же експерти сходяться на думці, що такий підхід може дати результат лише при аналізі творів за довгий період часу – як мінімум кілька років. За таким принципом працюють лінгвісти-психологи, які проводять судову експертизу. Для виявлення психологічних особливостей і нахилів людини вони збирають її листи, публікації в соцмережах, літературні праці, якщо такі є, та інше.

Є ймовірність, що розроблене ПЗ видаватиме неточний результат, який далі будуть інтерпретувати вчителі або шкільні психологи. Юристи вважають, що для роботи такого програмного забезпечення потрібно внести зміни до законодавства. Крім того, кошторис називають завищеним у 2-3 рази.

Судячи з усього, російська влада не збирається досліджувати й боротися з причиною нападів на навчальні заклади, а буде лише виявляти ймовірних убивць. Нагадаємо, черговий випадок стався 20 вересня, коли на території Пермського університету 18-річний Тимур Бекмансуров відкрив вогонь з вогнепальної зброї.