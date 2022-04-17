Коментар дав голова Ради з прав людини при президентові Росії Валерій Фадєєв. На його думку, сервіс давно пора заблокувати. Однак не все так просто.

Цікаво Росіяни погрожують націоналізувати YouTube

Чому YouTube досі працює в Росії

Хочеться YouTube заблокувати, але як тоді просувати своє розуміння, своє трактування, свою правду? У мене тут немає однозначної відповіді,

– каже чиновник пропагандистам видання "РИА Новости".

На думку Фадєєва, з одного боку, відеохостинг компанії Google є інструментом для "поширення фейків і неправдивої інформації". З іншого ж – якщо заблокувати YouTube, тоді "ми втратимо інструмент для поширення тієї інформації, яку вважаємо потрібною, правдивою".

Таким чином російська влада боїться втратити майданчик для пропаганди , який є одним з головних джерел інформації для величезної кількості російського населення.

, який є одним з головних джерел інформації для величезної кількості російського населення. Сьогодні окремі блогери збирають довкола себе аудиторію таку велику, яка телебаченню й не снилася – мільйони переглядів.

Молодь переважно проводить час на YouTube, а не біля телевізора.

І навіть якщо споживає продукт одного з підконтрольних владі каналів, все одно віддає перевагу робити це в інтернеті у зручний для себе час.

Імовірно, путінська тоталітарна машина, аналізуючи вигоду від блокування YouTube, розуміє, що вигідніше вкладати гроші у перенесення контенту на ворожий сервіс, де також буде й невигідна їм інформація, ніж намагатися знову повернути всіх до телевізора, що навряд чи можливо в нинішніх реаліях високих технологій. Не менш вигідно потай впливати на псевдоліберальних журналістів, блогерів та активістів, на кшталт Юрія Дудя, Навального чи Собчак, які під виглядом опозиційності розкажуть своїй аудиторії, що "Крим – не бутерброд і його не можна просто так віддати назад" (скорочена версія слів Олексія Навального) та дещо лагідніше, ніж це зробила би Скабєєва, скерують на потрібні режиму думки та дії.

Попри це, останнім часом все частіше та гучніше звучить в російських новинах назва Rutube – аналога YouTube, який потенційно може стати заміною американського сервісу для росіян. Достатнім чином популяризувавши нову-стару платформу, у ній росіяни після заборони YouTube зможуть удосталь і з насолодою зануритись в путінську пропаганду.