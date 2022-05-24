У Росії різко збільшилася кількість кнопкових телефонів: у чому справа

У першому кварталі 2022 року постачання кнопкових телефонів до Росії збільшилося на 43% у порівнянні з тим же періодом минулого року і досягло 3,5 мільйона пристроїв.

З посиланням на GS Group, РБК зазначає, що в Росії за аналогічний період постачання смартфонів скоротилися на 14%, до 6,8 мільйона штук. Усього в Росію в першому кварталі поставили 10,3 мільйона телефонів і смартфонів, що відповідає рівню 2021 року. Обсяг цього ринку через зростання цін на пристрої зріс на 10% і становить 197 мільярдів рублів.

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Чому в Росії побільшало кнопкових телефонів

У звіті мовиться, що кількість ввезених кнопкових телефонів у першому кварталі виявилася на рівні того ж періоду 2017 року, але нижча, ніж у 2019 році. Тоді різкий сплеск імпорту кнопкових телефонів спровокувала велике постачання на той момент нового бренду Inoi.

Цього ж разу, за словами представника одного з рітейлерів, вони вимушені були збільшити кількість замовлення кнопкових телефонів, аби не зіткнутися з нестачею товару.

Представники аналітичного центру GS Group зазначають, що у лютому виріс імпорт кнопкових телефонів, а в березні впали обсяги обох категорій – сумарно до 1,6 мільйона штук.

За прогнозами дослідників, якщо лідери ринку Apple і Samsung не відновлять постачання своєї продукції до Росії, то у другому кварталі їхнє місце, зокрема в люксовому сегменті, можуть зайняти інші бренди, серед яких Xiaomi, Honor та Realme. Та річ у тім, що ці бренди, хоча не оголосили про вихід з Росії, та все ж скоротили поставки техніки поки що посилаючись на перебою в ланцюжках постачання.

До речі, експорт китайських та інших технологічних продуктів до Росії сильно впав після набрання чинності санкціями США. Хоча американські санкції не стосувалися заборони на імпорт смартфонів або ноутбуків до Росії, але опитані The Washington Post торгові юристи зазначили, що низка компанії вирішили повністю припинити постачання до Росії незалежно від того, чи порушують правила їхні окремі товари.

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Після початку повномасштабної війни Росії в Україні та низки запроваджених санкцій, там до всього ще й вирішили легалізувати паралельний імпорт. Фактично Росія узаконила "сірий" імпорт продуктів в країну. Це призвело до того, що вартість комп'ютерної техніки та електроніки для кінцевого споживача може зрости на 20-50% вже найближчим часом.

А ще Росія має серйозні проблеми з деякими категоріями товарів. Серед них преміальні моделі побутової техніки, флагманські смартфони, розумні годинники та ігрові консолі, і це лише початок.