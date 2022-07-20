Про те, що путін звільнив Дмитра Рогозіна й поставив на його місце куратора оборонно-промислового комплексу Юрія Борисова, стало відомо 15 липня. Однак чому російський диктатор прийняв таке рішення досі ніхто не пояснює. Причина може ховатися у подальших планах "Роскосмосу" розширювати розробку нової зброї. 24 канал зібрав останню інформацію.

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"Роскосмос" без Рогозіна

Варто зазначити, що в кремлі вже встигли заявити, що відставка не пов'язана з будь-якими претензіями до роботи, і Рогозін нібито своєчасно отримає нове призначення.

Російський політолог Костянтин Калачов, який, за даними ЗМІ, є його "добрим знайомим", заявив, що для "Роскосмосу" настають нові часи, коли корпорація має перебудуватися під завдання, пов'язані з розвитком військової сфери. А оскільки Рогозін більше піарник, ніж кризовий менеджер, то з цією роботою повинен краще справитись Юрій Борисов.

Непогано, коли журналіст очолює "Роскосмос", але ще краще – коли його очолює людина, яка розбирається в техніці,

– упевнений Калачов.

Варто зазначити, що останнім часом колишній гендиректор більше займався сварками в твітері, ніж розвитком космосу. Він не оминав нагоди пригрозити світові ядерними ракетами, розказати про розробку нової зброї чи вкотре натякнути на "непереможну" армію росії. Тож цілком імовірно, що Борисов на новому місці спробує перейти від слів до реальної розробки нової зброї.