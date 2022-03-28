З Росії можуть піти навіть китайці: Geely засумнівалась у своєму майбутньому на ринку окупанта

Китайська автомобілебудівна компанія Geely оцінює ризики роботи в Росії. Виробник не впевнений, що навіть в умовах меншої конкуренції у цій економічно відсталій країні можна досягти успіху.

Geely призупинила свою діяльність на заводі в Білорусії, продукцію з якого експортує в Росію. Крім того, компанія почала перевірку, в якій оцінюються репутаційні ризики для бренду.

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Geely може бути лише однією з багатьох

Група, що базується в Пекіні і якій належать Volvo, Lotus і міноритарний пакет акцій Mercedes-Benz, розгляне потенційні проблеми з ланцюжком поставок і умови місцевого ринку.

Потенційний відхід Geely з Росії суперечить очікуванням аналітиків і деяких представників галузі, які вважають, що китайські компанії можуть відмінно проявити себе після відходу конкурентів і закріпитися на російському автомобільному ринку.

Особливо вдалою вся ситуація з відходом конкурентів є ще й тому, що китайські компанії стикаються з тиском з боку влади з метою збільшення експорту продукції на зовнішні ринки.

За даними джерела, імпорт китайських автомобілів в Росію потроївся торік до 123 000 одиниць у порівнянні з 43 000 у 2020 році. Країна планує й надалі нарощувати темпи.

Однак Geely, імовірно, може бути лише першим дзвіночком, адже тепер, після важких для російської економіки змін, купівельна спроможність місцевого населення падає буквально щодня. Тому цілком можливою є ситуація, що в якийсь момент компанії просто не буде кому продавати свої товари. З цією проблемою, наприклад, уже зіткнулися виробники дрібної електроніки – Xiaomi, Oppo та Huawei. Три бренди залишаються на ринку, але сильно зменшили свої поставки через те, що мусять підняти ціни на ґаджети до такого рівня, за якого їх просто ніхто не купуватиме. Що вже говорити про автомобілі, ціна яких в рази вища.

Однак у випадку з Xiaomi, Oppo та Huawei, як стверджує те ж видання Financial Times, повний вихід з ринку агресора малоймовірний, адже китайська влада негласно підтримує Росію і це може привернути зайву увагу до бізнесу. Чи мають такий "привілей" виробники автівок, покаже час.