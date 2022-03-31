У Росії кінчаються автозапчастини: наскільки самостійним є автопром окупантів

Власники автомобілів у Росії залишаються без гарантійного ремонту. І скільки б влада не повторювала казки про імпортозаміщення та вітчизняні комплектуючі, статистика показує реальний стан справ.

Навіть ворожі пропагандистські видання вже не приховують, що справи кепські. Так, "Газета.ru" стверджує, що наразі не можна дістати багато оригінальних деталей і витратних матеріалів для автомобілів Volkswagen, Skoda і Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep і Mazda. У випадках гарантійних поломок автоцентри попереджають клієнтів, що терміни поставки невідомі.

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Прощавай, автомобіль

Усе це призвело до того, що власникам поламаних автівок пропонують вживані та неоригінальні компоненти, що не завжди є безпечним.

Юристи ж попереджають, що громадяни можуть розорити автодилерів масовими позовами з вимогою виплатити компенсації у вигляді штрафів, або ж повернути гроші за машини, причому за актуальними цінами.

Крім того, експерти передбачають зростання кількості викрадень автомобілів з метою розбору їх на запчастини, і кількості шахраїв, які будуть інсценувати ДТП, щоб отримати від страхових компаній грошові відшкодування в умовах проблем з ремонтом.

Своє, вітчизняне… чи ні?

Інтернет-ресурс "Лада.Онлайн", який розповідає переважно про місцеву марку машин Lada, описав, скільки російських запчастин у популярних автомобілях. Результати для рашистських патріотів, які свято впевнені, що їхня країна спокійно існуватиме навіть під санкціями, вкрай невтішні. Автомобілями з найбільшою кількістю російських комплектуючих стали продукти Lada, однак навіть у цьому випадку "рівень локалізації" становить близько 50 відсотків або й менше.

Цей рівень локалізації відобразили спеціальною оцінкою в балах. Чим вищий бал, тим більше в автомобілі компонентів російського виробництва. Перша п'ятірка моделей за рівнем локалізації виглядає так:

Лада Гранта – 4621 бал.

Лада Нива – 4156 балів.

Лада Веста – 3995 балів.

Лада Ларґус – 3420 балів.

Renault Duster – 2199 балів.

У десятку лідерів також увійшли Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Getz, Hyundai Solaris і Volkswagen Tiguan.