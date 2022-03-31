Навіть ворожі пропагандистські видання вже не приховують, що справи кепські. Так, "Газета.ru" стверджує, що наразі не можна дістати багато оригінальних деталей і витратних матеріалів для автомобілів Volkswagen, Skoda і Porsche, BMW, Mercedes-Benz, Jeep і Mazda. У випадках гарантійних поломок автоцентри попереджають клієнтів, що терміни поставки невідомі.
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Прощавай, автомобіль
- Усе це призвело до того, що власникам поламаних автівок пропонують вживані та неоригінальні компоненти, що не завжди є безпечним.
- Юристи ж попереджають, що громадяни можуть розорити автодилерів масовими позовами з вимогою виплатити компенсації у вигляді штрафів, або ж повернути гроші за машини, причому за актуальними цінами.
- Крім того, експерти передбачають зростання кількості викрадень автомобілів з метою розбору їх на запчастини, і кількості шахраїв, які будуть інсценувати ДТП, щоб отримати від страхових компаній грошові відшкодування в умовах проблем з ремонтом.
Своє, вітчизняне… чи ні?
Інтернет-ресурс "Лада.Онлайн", який розповідає переважно про місцеву марку машин Lada, описав, скільки російських запчастин у популярних автомобілях. Результати для рашистських патріотів, які свято впевнені, що їхня країна спокійно існуватиме навіть під санкціями, вкрай невтішні. Автомобілями з найбільшою кількістю російських комплектуючих стали продукти Lada, однак навіть у цьому випадку "рівень локалізації" становить близько 50 відсотків або й менше.
Цей рівень локалізації відобразили спеціальною оцінкою в балах. Чим вищий бал, тим більше в автомобілі компонентів російського виробництва. Перша п'ятірка моделей за рівнем локалізації виглядає так:
- Лада Гранта – 4621 бал.
- Лада Нива – 4156 балів.
- Лада Веста – 3995 балів.
- Лада Ларґус – 3420 балів.
- Renault Duster – 2199 балів.
У десятку лідерів також увійшли Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Getz, Hyundai Solaris і Volkswagen Tiguan.