У Росії хочуть визнати Meta екстремістською організацією та заборонити їй діяльність в країні

Генпрокуратура Росії надіслала до суду заяву про визнання компанії Meta Platforms Inc. екстремістською організацією. Таким чином Росія планує помститися Цукербергу за нещодавні кроки на підтримку України.

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Генпрокуратура Росії також "побачила" у поведінці компанії ознаки "пропаганди тероризму" та "порушення ненависті та ворожнечі з загрозою застосування насильства". У слідчий комітет країни окупанта навіть направили матеріали для вирішення питання про кримінальне переслідування.

Не пропустіть Українці знайшли застосування забутій соцмережі ВКонтакте: для контрпропаганди збирають команду

Відповідно до Федерального закону "Про протидію екстремістської діяльності" Генеральною прокуратурою Російської Федерації направлено заяву до суду про визнання Meta Platforms Inc. екстремістською організацією та заборону її діяльності на території Російської Федерації,

– заявили у Генпрокуратурі Росії у п'ятницю.

Як Meta підтримала Україну

У Meta повідомили, що у соцмережах Facebook та Instagram знімуть заборону на заклики до насильства щодо російських військових.

Після цього Держдума попросила генпрокурора та слідчий комітет дати оцінку такому рішенню Meta, а "Роскомнадзор" почав вимагати від компанії оперативної відповіді щодо нових правил модерації контенту.

Водночас у Meta раніше відреагували на гучні заголовки ЗМІ та наголосила, що у соцмережах лише тимчасово дозволили використання виразу "смерть російським окупантам".