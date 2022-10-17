Російський депутат хоче продавати піратський контент від імені держави

Депутат російської Держдуми Артем Кір'янов запропонував створити нову державну структуру, яка б збирала в мережі піратський контент, а потім продавала його населенню. Це називають відповіддю на дискримінацію росіян.

Це далеко не перша пропозиція щодо піратського контенту, що лунає від російських законодавців. Раніше окупанти пропонували скасувати штрафи за використання неліцензійного програмного забезпечення.

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Що відомо

Ідея полягає в тому, щоб агентство збирало необхідний контент без будь-яких виплат і дотримання авторських прав із "недружніх" країн, а потім пропонувало цей вміст за гроші. Такий підхід, наприклад, може повернути іноземні стрічки в прокат російських кінотеатрів. Стосується це й онлайн-сервісів, які втратили доступ до фільмів та серіалів західних стримінгових платформ.

Депутат Кір'янов вважає, що нова структура допоможе боротися з "дискримінацією", якій піддаються росіяни через санкції, введені Заходом. Крім того, на його думку, це даватиме додатковий дохід від продажів у державний бюджет.

Якщо нам відмовляють правовласники того чи іншого контенту, ми не повинні боятися брати на себе відповідальність за те, що у нас дійсно буде цей контент так чи інакше,

– вважає депутат.

Нагадаємо, після нового вторгнення російських військ в Україну, сотні компаній покинули окупанта. Серед них і багато виробників кіно та серіалів:

Disney.

Paramount.

Sony Pictures.

Universal Pictures.

Warner Bros.

Netflix та інші.

Деякі при цьому залишилися. Наприклад, канал HBO, якому належать такі відомі серіали як "Гра престолів" та "Дім дракона", досі співпрацює з російською "Амєдіатєкою".