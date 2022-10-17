Це далеко не перша пропозиція щодо піратського контенту, що лунає від російських законодавців. Раніше окупанти пропонували скасувати штрафи за використання неліцензійного програмного забезпечення.

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Що відомо

Ідея полягає в тому, щоб агентство збирало необхідний контент без будь-яких виплат і дотримання авторських прав із "недружніх" країн, а потім пропонувало цей вміст за гроші. Такий підхід, наприклад, може повернути іноземні стрічки в прокат російських кінотеатрів. Стосується це й онлайн-сервісів, які втратили доступ до фільмів та серіалів західних стримінгових платформ.

Депутат Кір'янов вважає, що нова структура допоможе боротися з "дискримінацією", якій піддаються росіяни через санкції, введені Заходом. Крім того, на його думку, це даватиме додатковий дохід від продажів у державний бюджет.

Якщо нам відмовляють правовласники того чи іншого контенту, ми не повинні боятися брати на себе відповідальність за те, що у нас дійсно буде цей контент так чи інакше,

– вважає депутат.

Нагадаємо, після нового вторгнення російських військ в Україну, сотні компаній покинули окупанта. Серед них і багато виробників кіно та серіалів:

Disney.

Paramount.

Sony Pictures.

Universal Pictures.

Warner Bros.

Netflix та інші.

Деякі при цьому залишилися. Наприклад, канал HBO, якому належать такі відомі серіали як "Гра престолів" та "Дім дракона", досі співпрацює з російською "Амєдіатєкою".