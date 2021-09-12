В Росії хочуть "обрізати" швидкість інтернету до рівня 1990-х років, – Bellingcat

Російська влада підготувала план щодо зникнення інтернету в країні. Для цього хочуть знизити швидкість всесвітної мережі до рівня 1990-х років.

Такі обмеження стосуватимуться переважно іноземних сайтів та ресурсів. Про це повідомив розслідувач видання Bellingcat під час The Lennart Meri Conference 2021 в Таллінні.

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Грозєв: У Росії можуть відключити інтернет

За його словами, в Кремлі хочуть запровадити акредитацію всіх хостинг-провайдерів. Ті, які отримають відповідні дозволи, будуть зобов'язані надавати повну інформацію, включно з:

логінами;

SSL-сесією (криптографічний протокол для безпечнішого з'єднання між клієнтом і сервером – 24 канал);

IP-адресами кожного користувача.

"Не буде жодної анонімності", – підкреслив Грозєв.

Натомість у тих, хто не буде акредитований, протягом 2 років поступово буде обмежуватися швидкість. Зокрема мовиться про ютуб чи твітер.

Крайня швидкість через 2 роки буде 24 кілобіти за секунду. Для тих, хто жив у 1990-ті роки, це та, на яку ми тоді до інтернету підключалися через телефон,

– пояснив журналіст.

Він відзначив, що такі дії влади означатимуть відключення інтернету для Росії.

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