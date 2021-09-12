Такі обмеження стосуватимуться переважно іноземних сайтів та ресурсів. Про це повідомив розслідувач видання Bellingcat під час The Lennart Meri Conference 2021 в Таллінні.
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Грозєв: У Росії можуть відключити інтернет
За його словами, в Кремлі хочуть запровадити акредитацію всіх хостинг-провайдерів. Ті, які отримають відповідні дозволи, будуть зобов'язані надавати повну інформацію, включно з:
- логінами;
- SSL-сесією (криптографічний протокол для безпечнішого з'єднання між клієнтом і сервером – 24 канал);
- IP-адресами кожного користувача.
"Не буде жодної анонімності", – підкреслив Грозєв.
Натомість у тих, хто не буде акредитований, протягом 2 років поступово буде обмежуватися швидкість. Зокрема мовиться про ютуб чи твітер.
Крайня швидкість через 2 роки буде 24 кілобіти за секунду. Для тих, хто жив у 1990-ті роки, це та, на яку ми тоді до інтернету підключалися через телефон,
– пояснив журналіст.
Він відзначив, що такі дії влади означатимуть відключення інтернету для Росії.
У Росії блокують роботу сайтів: що відомо
- Станом на 2021 рік, у Росії заблокували роботу понад 12 мільйонів сайтів. Такі дані оприлюднила організація "Роскомсвобода".
- Обмеження стосуються засобів масової інформації, опозиційних й неурядових організацій. Також Кремль почав контролювати роботу провайдерів VPN.
- "Роскомнадзор" повідомив про блокування шести VPN-сервісів, які перебувають в рейтингу найкращих у світі.