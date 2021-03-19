Росіянин Єгор Крючков у суді в США визнав себе винним у спробі організувати кібератаку на комп'ютерну мережу компанії Tesla в штаті Невада. Про це розповів Мін'юст США, не вказуючи назву компанії, яка була ціллю злочинця. Також уже відомо, коли оголосять вирок.

Громадянин Росії визнав провину у федеральному суді вчора, 18 березня 2021 року. Минулого року він спробував завербувати працівника компанії в Неваді за один мільйон доларів – той повинен був встановити шкідливе програмне забезпечення в комп'ютерну мережу. Проте від хабаря неназваний працівник відмовився і в результаті допоміг владі США зірвати заплановану атаку.

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Що відбувається

Згідно з судовими документами Єгор Крючков, 27 років, змовився з іншими особами. Після встановлення шкідливого програмного забезпечення зловмисники збиралися використати доступ до серверів для вилучення даних з комп'ютерної мережі, а потім вимагати викуп, погрожуючи розкрити секретні дані.

Міністерство не називає конкретну компанію у своїй заяві. Проте раніше засновник Tesla Ілон Маск розповідав що метою атаки було саме його підприємство, пише ABC News.

За версією слідства, Крючков в'їхав в США за російським паспортом і туристичною візою. Після того як з ним зв'язалося ФБР, Крючков виїхав з Ріно, штат Невада, до Лос-Анджелеса. Він попросив знайомого купити для нього авіаквиток, намагаючись вилетіти з країни. Однак його заарештували в Лос-Анджелесі, на шляху в аеропорт.

Вирок винесуть 10 травня. Йому загрожує до п'яти років тюремного ув'язнення і штраф у розмірі 250 тисяч доларів. Після тюремного строку Крючкова депортують.